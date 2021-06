Afganistānas talibi uz robežas ar Tadžikistānu ieņēmuši galveno robežpunktu

"No rīta viņi (talibu karotāji) bija visur, simtiem," viņš piebilda.

Kopš maija sākuma talibi izvērsuši plašu ofensīvu pret valdības spēkiem un apgalvo, ka no valsts 421 rajona ieņēmuši vismaz 87.

Apgalvojumus par dažiem no šiem panākumiem valdība apstrīd, un iegūt neatkarīgu apstiprinājumu ir grūti, it sevišķi apvidos, kas bieži pāriet no vienām rokām otrās.