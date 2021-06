Zemes atmosfērā paliek divas reizes vairāk Saules enerģijas nekā 2005. gadā

Pētījumā zinātnieki izmantoja informāciju no instrumenta “CERES”, kas atrodas uz NASA satelīta Zemes orbītā. Ar šo instrumentu var izmērīt, cik lielu enerģijas daudzumu Zeme absorbē no Saules, kā arī to, cik liels daudzums no šīs enerģijas nonāk atpakaļ kosmosā infrasarkanās radiācijas veidolā.