Viens no Krievijas iekšlietu struktūru visrūpīgāk glabātajiem noslēpumiem ir iekšlietu ministra Vladimira Kolokoļceva dēla Aleksandra turība. Visa informācija par viņa īpašumiem valsts reģistros ir apslēpta, kaut arī Aleksandrs Kolokoļcevs nekad nav strādājis valsts dienestā.

“Projekt” uzskata, ka tas skaidrojams ar to, ka uz Aleksandru un citu Vladimira Kolokoļceva radinieku vārda reģistrēti vairāki dārgi īpašumi, kas iegūti, pateicoties ministra Kolokoļceva saitēm ar ietekmīgu Krievijas uzņēmēju un vismaz vienu organizētās noziedzības grupējuma dalībnieku.

Tikmēr 37 gadus vecais ministra dēls Aleksandrs ir uzņēmējs - viņam pieder vairāki uzņēmumi. Tikai viens no viņam piederošie uzņēmumiem strādā ar peļņu.

Piemēram, kopš 2016.gada viņam pieder 1,2 miljardus rubļu (13,9 miljonus eiro) vērts īpašums piemaskavas Rubļovkā, kur dzīvo daudzi Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīma elites pārstāvji. Neilgi pēc tam, kad viņš kļuva par īpašnieku, visa informācija par šo īpašumu pazuda no Krievijas kadastra reģistra.

“Projekt” apgalvo, ka vienu no īpašumiem Kolokoļceva dēls iegādājies no kāda ar kriminālo pasauli saistīta uzņēmēja sievas. Viņš arī esot saņēmis naudu no kāda cita uzņēmēja, kas saistīts ar kriminālo pasauli.