Arī Švecova pamet Gobzema partiju "Likums un kārtība"

Švecova publicējusi attēlu ar savu iesniegumu partijai, kurā lūdz viņu izslēgt no partijas "Likums un kārtība" dibinātājiem un valdes. Savu lēmumu viņa nav paskaidrojusi sīkāk, vien pievienojusi komentāru, kurā norāda, ka "jebkura pieredze ir vērtība".

Švecova 13.Saeimā tika ievēlēta no "Saskaņas" saraksta, taču kopš pagājušā gada rudens viņa ir pie Saeimas frakcijām nepiederoša deputāte.

"Es nevēlos izlikties, ka viss ir kārtībā un regulāra cilvēkus aizvainojoša publiska komunikācija no mana kolēģa puses ir norma," uzsvēra politiķe.

Viņa uzskata, ka pastāv lieli šķēršļi to mērķu sasniegšanai, kurus no viņiem sagaida parijas biedri, dibinātāji un atbalstītāji. Stepaņenko sola turpināt pie tiem strādāt, bet jau bez Gobzema. "Priekšā ir ļoti daudz darba, jo mums visiem kopā būs jācīnās par savām tiesībām un, iespējams, jāsaņem daudzi jauni "pārsteigumi" no valdības," piebilda deputāte.