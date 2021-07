No 1.jūlija par visiem interneta pirkumiem, kas iegādāti ārpus ES valstīm, būs jāmaksā PVN

Papildu informācija par nodokļu piemērošanu un aprēķināšanu, deklarāciju iesniegšanu un citiem jautājumiem pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā "Muita/Pasta sūtījumi/Izmaiņas no 2021.gada 1.jūlija".

Pašlaik e-komercijas noteikumi ir tādi, ka pārdevējiem jāreģistrējas kā PVN maksātājiem ikvienā dalībvalstī, kurā viņu apgrozījums pārsniedz noteiktu robežvērtību, kas dažādās dalībvalstīs atšķiras. No 1.jūlija šīs dažādās vērtības aizstās visai ES vienāda robežvērtība - 10 000 eiro. Pārsniedzot to, PVN būs jāmaksā preču piegādes dalībvalstī. Lai atvieglotu darbu šiem uzņēmumiem un radītu apstākļus, kuros ir vienkāršāk pārdot preces uz citu dalībvalsti, tiešsaistē strādājoši tirgotāji tagad varēs reģistrēties elektroniskā portālā, tā sauktajā vienas pieturas aģentūrā, kurā varēs nokārtot visas PVN saistības, kas izriet no pārdošanas ES teritorijā. Šī 10 000 eiro robežvērtība kopš 2019.gada jau attiecas uz tiešsaistē tirgotajiem elektroniskajiem pakalpojumiem.