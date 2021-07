LTRK: Līdz rudenim politiķiem vēl ir laiks pārskatīt prasību par minimālajām VSAOI

"Mēs darīsim visu, lai līdz brīdim, kad darba devējs saņems pirmos rēķinus, tomēr pārliecinātu politiķus, ka šī situācija ir jāmaina. Es teiktu, ka laiks vēl ir - līdz rudenim to vēl var izdarīt," teica Endziņš.

Jau vēstīts, ka no ceturtdien ieviests minimālais VSAOI objekts 1500 eiro apmērā ceturksnī. Izmaiņas paredz, ka ceturksnī par darba ņēmēju jābūt nomaksātām VSAOI vismaz 511,35 eiro apmērā.

Labklājības ministrijā (LM) skaidroja, ka personai tiek summēti visi ienākumi, no kuriem veiktas VSAOI. Starpību no saviem līdzekļiem maksās darba devējs vai vairāki darba devēji proporcionāli darba ņēmēju ienākumiem un nodarbinātības periodam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprēķinās minimālās VSAOI par trešo ceturksni un līdz 20.decembrim sniegs informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kas dienas laikā šo informāciju elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) paziņos darba devējiem. Darba devējiem būs pienākums trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas.

Izmaiņas arī paredz, ka pašnodarbinātie maksās 10% pensiju apdrošināšanai līdzšinējo 5% vietā, bet ne mazāk kā no 1500 eiro ceturksnī.

LM norādīja, ka pašnodarbinātie varēs veikt minimālās VSAOI no faktiskā ienākuma, ja iesniedz VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem - līdz 2021.gada 15.jūlijam par trešo ceturksni, līdz 15.oktobrim par pēdējo ceturksni. Ja netiks iesniegts apliecinājums, būs jāmaksā minimums.

Savukārt autoratlīdzības izmaksātājs ieturēs 25% no autoratlīdzības. No tā 80% tiks novirzīti autoratlīdzības saņēmēja sociālajai apdrošināšanai (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, veselības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai), bet 20% - iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Ja persona saņem tikai autoratlīdzību un tās apmērs par pusgadu nesasniedz minimālā VSAOI objekta apmēru, autoratlīdzības saņēmējam no autoratlīdzības un minimālā VSAOI objekta starpības jāveic 10% pensiju apdrošināšanai. Uz līgumiem, kas noslēgti līdz 2020.gada 31.decembrim, attieksies līdzšinējā kārtība.