Dziedi līdzi “Nirvana” slavenākajam hitam latīņu valodā

Kad kāda dziesma pasaulē sasniedz noteiktu popularitātes līmeni, sākas neapturami šīs dziesmas kaverversiju plūdi. Leģendārās grandžmūzikas “Nirvana” hits “Smels Like Teen Spirit” nav izņēmums. Tagad to iespējams klausīties arī latīņu valodā – tā, it kā to spēlētu, piemēram, kādās Senās Romas imperatora Oktaviāna dzīrēs.