Lietuvā izsludina ārkārtējo situāciju nelegālo imigrantu krasā pieplūduma dēļ

lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu "nevajadzētu dramatizēt", jo viens no galvenajiem tās mērķiem ir iesaistīt situācijas risināšanā pašvaldības.

Pēc viņas teiktā, viena no lielākajām problēmām saistīta ar pandēmijas situāciju un nepieciešamību Lietuvā nokļuvušos ārvalstniekus turēt karantīnā.

No ceturtdienas priekšpusdienas līdz piektdienas rītam dažādās robežas vietās aizturētas pavisam 14 nelegālo imigrantu grupas, divās lielākajās no tām bijuši 42 un 32 cilvēki. Viņu skaitā ir Irākas, Irānas, Sīrijas, Afganistānas un Kamerūnas pilsoņi vai cilvēki, kas par tādiem uzdodas, daļai no viņiem nav nekādu dokumentu. Lielākā daļa jau lūguši Lietuvā patvērumu.