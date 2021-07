EURO 2020 – kuras komandas tiksies finālā?

Mūziķis Žanis Pavlovskis ir kaislīgs futbola fans: “Esmu patīkami pārsteigts par to, cik tālu ir tikusi Dānijas izlase, kaut arī biju prognozējis to, ka tieši viņi varētu būt šī turnīra “melnais zirdziņš”. Kopumā turnīrs ir super interesants un notikumiem bagāts - gandrīz katra spēle ir ļoti skatāma - it sevišķi izslēgšanas spēles. Tā kā esmu Chelsea fans un aktīvi sekoju Anglijas futbolam, es šajā Eiropas čempionātā fanoju par Anglijas izlasi. Domāju, ka viņiem šis turnīrs ir jāuzvar. Ļoti talantīgs un pieredzējis sastāvs! Es lieku uz to, ka finālā spēlēs Anglija pret Itāliju, un šis varētu būt fināls, kas mums visiem paliks atmiņā uz ilgiem laikiem!”

Grupas “Singapūras Satīns” dalībnieks Kristaps Strūbergs dalās savos iespaidos: “Eiropas čempionāta startā par galvenajiem favorītiem tika uzskatītas Beļģijas un Francijas izlases, kuras attiecīgi arī pasaules rangā dalīja augstākās vietas, taču visi paturēja prātā arī Anglijas spēcīgo izlasi, pat neskatoties uz to faktu, ka briti neiekļāva savā sastāvā vienu no pasaules izcilākajiem futbolistiem Lingardu. Kopš bērnības esmu Nīderlandes fans, taču šis čempionāts ir sniedzis ne vienu vien pārsteigumu, kā rezultātā nedz Nīderlande, nedz Francija vairs necīnīsies par uzvaru šajos futbola svētkos. Mana iekšējā sajūta saka, ka uzvarēs Itālija, bet, protams, tas ļoti iespējams ir tāpēc, ka itāļu komanda man ir ļoti tuva kopš uzbrucēja Del Piero laikiem. Pagaidām šajā čempionātā notika daudzi brīnumi un man izdevās vairākus no rezultātiem paredzēt, bet to, kas būs tālāk, - to gan nezina neviens. Veiksmi futbolistiem!”