Puse Latvijas iedzīvotāju ir gatavi uzlabot atkritumu šķirošanu savā ikdienā

No vairāk nekā 10 000 cilvēku, kas jūnijā tika aptaujāti Baltijas valstīs, 61% Igaunijas, 53% Lietuvas un 35% Latvijas iedzīvotāju pozitīvi vērtē savus centienus atkritumu šķirošanā. Līdzīga tendence ir vērojama oglekļa dioksīda nospieduma samazināšanā: 49% Igaunijas, 42% Lietuvas un 38% Latvijas respondentu atzīst, ka viņi gadu no gada atstāj arvien mazāku negatīvo ietekmi uz dabu.

"Ir patīkami redzēt, ka ievērojama daļa aptaujāto domā par savu ietekmi uz vidi un mēģina panākt pozitīvu iedarbību, šķirojot atkritumus vai samazinot radīto oglekļa dioksīda nospiedumu. No otras puses, liela daļa Baltijas valstu iedzīvotāju uzskata, ka viņi varētu darīt vairāk šajās jomās, un starp aptaujātajiem ir arī tādi, kuri par to vispār nedomā. Ieteikums viņiem būtu sākt ar maziem soļiem, kas neprasa papildu investīcijas. Lai gūtu pozitīvus rezultātus šajā jomā, pietiek tikai nedaudz mainīt savus paradumus," pauž Rimi korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijā Zanda Šadre.

Katrs desmitais no aptaujātajiem visās trīs Baltijas valstīs par CO2 emisiju samazināšanu nedomā vispār, kaut arī to panākt ikdienā ir gana vienkārši. "Lai nokļūtu galamērķī, ej kājām vai izmanto sabiedrisko transportu tā vietā, lai īsus attālumus mērotu ar automašīnu. Vidēji 45% pilsētās veikto braucienu ir īsāki par trim kilometriem, piemēram, braucieni uz tuvāko veikalu. Cita alternatīva ir pārtikas preču iegāde e-veikalā - Rimi piegādes automašīnas apkārtējā vidē izdalītais CO2 ir vairākas reizes mazāks nekā tas, ko rada pircēju individuālais brauciens turp un atpakaļ uz tuvāko veikalu ar savu privāto automašīnu," iesaka Zanda Šadre. Braucot ar automašīnu, var veikt arī dažus "ilgtspējīgus" vingrinājumus - izslēgt dzinēju, ilgstoši atrodoties tukšgaitā, pēkšņi nepalielināt ātrumu un mēģināt to uzturēt nemainīgu vai arī izmantot pēc iespējas augstāku pārnesumu.