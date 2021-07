Lūgumu par atbrīvošanu no amata Skrastiņš Augstākās tiesas priekšsēdētājam iesniedza 1998.gada augustā.

Vēlāk viņš bija AS "Parekss banka" padomes loceklis, apdrošināšanas kompānijas AS "Parekss apdrošināšana" padomes priekšsēdētājs, AS "Parex banka" valdes loceklis.