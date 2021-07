Onkoloģijā klīniskie pētījumi, diagnostikas un ārstēšanas iespējas attīstās aizvien straujāk. Viens no mērķiem – nodrošināt iespējami personalizētu pieeju un aprūpi. Ļaundabīgie audzēji vairumā gadījumu netiek pārmantoti, taču dažus to veidus, galvenokārt krūts un olnīcu (arī kolorektālo un prostatas), gēni un ģimenes slimību vēsture ietekmē būtiski.

Viena no iespējām, kā uzzināt par nevēlamajām gēnu kombinācijām saistībā ar krūts vai olnīcu vēža attīstības risku, ir DNS tests. Sievietes, kurām konstatētas BRCA1 vai BRCA2 (angliski BReast CAncer – krūts vēzis) gēnu mutācijas, dzīves laikā ir pakļautas lielākam krūts vai olnīcu vēža riska attīstības riskam. Šīs mutācijas var tikt pārmantotas gan no mātes, gan no tēva, un tās var liecināt arī par citu audzēju attīstības paaugstinātu risku.