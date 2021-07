Fotostāsts ⟩ Kannās skūpstās kaislīgi jeb pēc kā mēs visi tā ilgojāmies...

French actor Vincent Lindon (L) kisses French director Julia Ducournau during a photocall for the film "Titane" at the 74th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on July 14, 2021. (Photo by Valery HACHE / AFP) FOTO: VALERY HACHE/AFP