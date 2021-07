"Bitcoin" jauns vērtības kritums: ko tas liecina par kriptovalūtas nākotni?

30 000 dolāru atzīme ir ļoti svarīga psiholoģiskā barjera investoriem. Psiholoģisko barjeru fenomens jau sen ir zināms finanšu tirgos. Tā galvenā ideja ir tā, ka cilvēkiem patīk apaļi skaitļi. Sistēma darbojas līdzīgi kā ar cenām reklāmas baneros. Ja aktīva vērtība (neatkarīgi no tā, vai tā ir akcija vai kriptovalūta ) ir samazinājusies, līdz, piemēram, 98-99 dolāriem, ļoti iespējams, ka cena turpinās kristies vēl zemāk – līdz 96-97 dolāriem. Un otrādi – ja aktīva vērtība ir pieaugusi līdz 101-102 dolāriem, tad gaidāms turpmāks cenas pieaugums.

Daudzi profesionāli investori speciāli uzstāda programmas, lai automātiski pirktu vai pārdotu aktīvus, kad to vērtība pārsniedz (gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē) psiholoģiskās barjeras. Tādēļ brīdī, kad “Bitcoin” vērtība kļuva zemāka par 30 000 dolāru, investoru vidū sākās neliela panika.

Tiesa gan, darbojas arī cits likums – ja pēkšņi “Bitcoin” kādas negaidītas ziņas dēļ pārsniedz 30 000 dolāru atzīmi, tad ļoti iespējams, ka tā vērtība augs arī turpmāk, bet īsākā termiņā. Respektīvi – investori vadās pēc emocijām. Līdz ar to šajā gadījumā psiholoģiskās barjeras var radīt vēl lielāku efektu nekā tradicionālajā tirgū.

Taisnības labad jāpiebilst, ka bitkoins var izvairīties no pārlieku lielās Ķīnas varasiestāžu ietekmes. Tiek norādīts, ka “Bitcoin” ieguvēji – maineri visā valstī gatavojas pārcelties uz citām valstīm. Viņi migrē galvenokārt uz Kazahstānu un ASV. Piemēram, loģistikas kompānija no Guandžou pārveda trīs tonnas tehniskā aprīkojuma bitkoinu ieguvei no Ķīnas uz Mērilendas štatu ASV.