Zāļu pazinēja: Dabiskās zāles pret "salauztas sirds sindromu"

Kā tieši slimība notiek, ārsti nezina. Tiek uzskatīts, ka emocionālā satricinājuma dēļ ķermenis atbrīvo stresa hormonus, kas īslaicīgi bloķē normālu sirds darbību. Lai izvairītos no sirds problēmām, kardiologi iesaka rūpēties par savu veselību, konsultēties ar ārstu par paaugstinātu stresu un nodarboties ar fiziskiem vingrinājumiem, meditāciju, biežāk pievērsties saziņai ar draugiem un ģimeni. Neaizmirstiet, ka arī ārstniecības augi spēj atbalstīt sirds un asinsvadu sistēmu un samazināt patoloģiju risku. Daudzi no tiem ir daļa no tradicionālajām zālēm, kuras lieto ķermeņa galvenā "motora" slimību ārstēšanā.