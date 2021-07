Teju 3000 dalībnieču jau pieteikušās bezmaksas apmācībām "Iepazīsti tehnoloģijas"

Riga TechGirls veiktā aptauja, kurā piedalījās 360 pagājušā gada programmas Iepazīsti tehnoloģijas absolventes, liecina, ka 45% aptaujas dalībnieču mainījušas savu profesiju uz IT vai arī uzsākušas padziļinātas mācības kādā no IT virzieniem,

“Mēs skaidri redzam, ka tehnoloģijas ieņem arvien būtiskāku lomu gan mūsu ikdienā, gan darbā, tāpēc esam patiesi priecīgas par tik lielu atsaucību dalībai apmācībās. Esam pārliecinātas, ka gūtās zināšanas sievietēm ļaus ne tikai sevi veiksmīgi pieteikt, bet arī darboties IT nozarē. Turklāt šo mācību programmu iespējams apgūt neatkarīgi no dzīvesvietas un, kas ir būtiski mūsdienu sievietei, – sev ērtā laikā,” stāsta Riga TechGirls līdzradītāja un mentoru programmas vadītāja Diāna Butina.

Kopumā pagājušajā gadā programmu absolvēja 1500 dalībnieces. Viena no tām bija arī Kristīna Burskāne. “Strādājot aviācijas nozarē, jutu nepieciešamību paplašināt savu redzesloku un uzzināt ko jaunu. Pieteicos Iepazīsti tehnoloģijas apmācībām, jo ieinteresēja gan kursa programma, gan tas, ka varu mācīties jebkurā sev ērtā laikā. Rezultātā uzzināju ļoti daudz jauna: par jaunuzņēmumiem, kas ievieš jaunās tehnoloģijas visdažādākajās jomās, par to, kā attīstīsies mūsu pilsēta un mainīsies darba pieprasījums tuvākajos gados, par mākslīgā intelekta algoritmiem un arī par programmēšanas valodām. Tagad spēju labāk saprast savu mammu, kura IT nozarē programmētājas amatā strādā jau vairāk nekā 30 gadu! Turklāt, uzzinot, ka es apgūstu šo programmu, arī viņa paralēli apguva divus Java tiešsaistes kursus,” stāsta Kristīna. “Nesen uzņēmuma ietvaros nomainīju savu pozīciju, kas vairāk saistīta ar tehnoloģiju iespējām. Manuprāt, lielā mērā tas ir noticis, pateicoties iedvesmojošiem un motivējošiem Riga TechGirls stāstiem! Sapratu, ka nav jābaidās no tā, ka trūkst specifiskas pieredzes, jo visa mūsu līdz šim iegūtā pieredze ir svarīga un noderīga, un vienmēr var atrast pielietojumu savām zināšanām!