Preses nama kvartāla attīstības otrajā kārtā taps izglītības iestāde un biroju ēka

Noslēgtās vienošanās paredz būvprojektu izstrādi pusotra gada laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Paralēli dāņu arhitektu birojs "PLH Arhitekter" projektēs A klases biroju centru. Ēkas izveide notiks saskaņā ar ilgtspējīgas būvniecības principiem un atbilstoši "Near Zero Energy" standartiem, kas nozīmē zemu enerģijas patēriņu. Biroju ēka ar 25 000 kvadrātmetru kopējo platību atradīsies pie paša Zunda kanāla.

Preses nama kvartāla projektu izstrādājusi starptautiska arhitektu komanda - "Arhis arhitekti" no Latvijas, "KSP Jürgen Engel Architekten" no Vācijas, kā arī "Arrow Architects" no Dānijas.