Pirmajā pusgadā Covid-19 dēļ budžeta izdevumi auguši par 23,1%

Ieņēmumi no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) pieauguši par 60,2 miljoniem eiro jeb 54,5%. FM skaidroja, ka pieaugumu galvenokārt nodrošinājuši augstāki UIN maksājumi datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, kā arī mežsaimniecības un mežistrādes nozarēs, informācijas un komunikācijas pakalpojumu un finanšu nozarēs. Akcīzes nodokļa ieņēmumi pirmajā pusgadā pieauguši par 23,5 miljoniem eiro jeb 4,8%, ņemot vērā augstākus ieņēmumus no naftas un tabakas produktiem.

Pēc FM novērtējuma lielākā daļa nesadalīto ieņēmumu nākamajā mēnesī vai arī vēlāk tiek pārdalīta sociālās apdrošināšanas iemaksām, tāpat arī iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN), PVN un UIN. Līdz ar to sadalīto ieņēmumu apjoms no sociālās apdrošināšanas iemaksām pirmajā pusgadā bija tikai par 14 miljoniem eiro jeb 1% augstāks nekā iemaksāts pērn attiecīgajā periodā, lai gan kopumā darba samaksas fonds valstī palielinājies straujāk.

Ieņēmumi no IIN pirmajā pusgadā, vienai daļai vēl saglabājoties nesadalītā veidā vienotajā nodokļu kontā, samazinājušies par 95,5 miljoniem eiro jeb 11,4%. FM skaidroja, ka to ietekmēja straujais atmaksu pieaugums pirmajā pusgadā, kā arī ar IIN neapliekamās ieņēmumu bāzes palielināšana šogad gan nodarbinātajiem, gan arī pensionāriem. "Ņemot vērā IIN ieņēmumu apjoma samazinājumu, pašvaldības pirmajā pusgadā nesaņēma garantēto IIN ieņēmumu apmēru, tādējādi iztrūkumu 15,3 miljonu eiro apmērā no valsts pamatbudžeta jūlijā novirzīja pašvaldībām," atzina ministrijā.