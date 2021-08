Bīstamais igauņu pensiju eksperiments un tā ilgtermiņa sekas – ko no tā (ne)mācīties?

Ņemot vērā minētos apstākļus, ir jāapzinās, ka viena no valsts atbildībām ir veicināt savu iedzīvotāju finanšu pratību. Tostarp prasmi uzkrāt, kas nevar rasties pati no sevis, – katram no mums ir ikdienas tēriņi un vajadzības, un uzkrājums pensijai parasti nav prioritāšu sarakstā. Valsts, ņemot vērā demogrāfijas tendences un situāciju ekonomikā, var prognozēt cilvēku aptuvenos ienākumus vecumdienās. Un valstij ir jādara viss, lai cilvēki, paši to neapzinoties, nenonāktu uz nabadzības sliekšņa. Tostarp mudinot uzkrāt.