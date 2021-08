Pētījums: “otrās smadzenes” zarnās, iespējams, radās ātrāk par galvas smadzenēm

Izmantojot jaunu tehniku, zinātnieki izpētīja laboratorijas peļu zarnas, īpaši koncentrējoties uz to, kā zarnas virza to saturu. Viens no galvenajiem atklājumiem bija tas, kā tūkstošiem neironu zarnu nervu sistēmā komunicē viens ar otru, zarnu traktā izraisot kontrakcijas, kas nodrošina gremošanas funkcijas. Līdz šim nebija skaidrs, kā šie neironi savā starpā komunicē.