Elektrības un dabasgāzes cenu pieaugums un tā anatomija

2020.gadā uzkrājums Eiropas dabasgāzes krātuvēs bijis 60% no to ietilpības, bet šogad uzkrājums ir tikai 30%. Patlaban, kad ir iesūknēšanas sezona, ir pieprasījums, lai šīs krātuves atkal piepildītu un ziemā būtu rezerves, ar ko nodrošināt apkures un industriālos sektorus. Tomēr Negribs prognozē, ka dabasgāzes krātuves šajā sezonā varētu piepildīt tikai ar minimāli nepieciešamo apjomu.

"Tā kā pagājušajā gadā dabasgāzes cena tirgū bija ļoti zema, papildu investīcijas LNG netika ieguldītas, līdz ar to ieguve ir samazinājusies," pauž Negribs, kurš uzsvēra, ka LNG attīstībā svarīga loma ir ASV, kuras jaunais prezidents Džo Baidens savu politiku vērš zaļo energoresursu virzienā, līdz ar to investīcijas dabasgāzē ir piesardzīgas.

"Tas gan nav kritiski mazs, un pāragri teikt, ka ir izveidojusies ļoti dramatiska situācija. Tomēr atšķirība apjomā ir pamanāma, līdz ar to, protams, tas ietekmē arī tirgus dalībnieku aktivitāti tirgū. Tāpēc tirgus dalībnieki nesteidzas piedāvāt lielus apjomus tirgū, jo no meteoroloģiskā viedokļa nav zināms, kā attīstīsies apstākļi. Ja paskatāmies uz 2018.gadu, vasara atnesa augsto cenu šoku, pateicoties tieši karstajai vasarai, jo karstajā laikā saistībā ar kondensēšanas pieprasījumu palielinājās elektroenerģijas patēriņš. Vienlaikus no ūdenskrātuvēm Skandināvijā arī iztvaikoja ūdens," norāda Valdmanis.

Pieaugušās cenas biržās ietekmē arī gala patērētāju. Piemēram, AS "Latvijas gāze" dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 1.jūlija atkarībā no patēriņa apmēra pieauga robežās no 25% līdz 43,1%.