Padomi vides labiekārtošanai mājās, lai bērns tajā vēlētos mācīties

Neatkarīgi no bērna vecuma ir jāpārliecinās, ka krēsls mācību telpā ir ērts un nodrošina pietiekamu atbalstu skolēna mugurai. Tikpat būtiski labai stājai ir regulējams monitors un krēsls, kā arī galds ar maināmu augstumu, kuru var pielāgot bērna augumam. Mākslīgajam apgaismojumam jādod pietiekami izkliedētas un ne pārāk kontrastējošas ēnas. Visbeidzot mācību vidi ieteicams iekārtot tā, lai skolēna redzes un arī dzirdes laukā nav pārlieku daudz traucēkļu - ja apkārt notiek interesantākas lietas par mācībām, tad ātri vien var zaudēt uzmanību un koncentrēšanās spējas. Īpaši aktuāli pandēmijas laikā ir neaizmirst par iekštelpu gaisa kvalitāti - mācību telpu ieteicams izvēdināt vismaz reizi stundā.

"Mācību laikā bērnam ir svarīgi paņemt pārtraukumus, lai izkustētos, un darīt to pietiekami bieži. Kustības sniedz daudz priekšrocību kā cilvēka ķermenim, tā kognitīvajām spējām. Fiziski aktīvas pauzes uzlabos bērna asinsriti, tādējādi nodrošinot smadzenēm nepieciešamo skābekļa devu. Otrs svarīgais faktors ir sēdēšanas poza, jo cilvēka ķermenis nav domāts, lai ilgstoši atrastos vienā pozā - vienalga, vai tā būtu sēdus, stāvus vai pat guļus. Bērniem regulāra pozas maiņa ir nepieciešama, lai pasargātu mugurkaulu no deformācijas - tas nenozīmē, ka tāpēc jāsāk mācīties stāvus, pietiek ar pavisam nelielām izmaiņām," stāsta O. Ņikitins.

Speciālisti ir vienisprātis, ka bērnam ir nepieciešama tāda vieta, kur var atpūsties no mācībām gan fiziski, gan emocionāli. Lai to izdarītu, ieteicams ir atiet no rakstāmgalda un izkustēties.