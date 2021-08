Lielākā daļa cilvēku melojot katru dienu. Regulāri. Sev un citiem. Visi to zina, taču nespēj atšķirt otra cilvēka stāstīto patiesību no meliem. Kā būtu iespējams pamanīt melus cita cilvēka valodā tekstos, sociālo mediju slejās un ikdienas sarunās? Kādas pazīmes norāda, ka cilvēks melo? Kā iespējams izvilkt meli dienas gaismā? Vai to vajag darīt? Ar šiem jautājumiem nodarbojas policijas izmeklētāji un zinātnieki, kas pēta cilvēka psiholoģiju.