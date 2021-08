Padomi uzņēmējiem, kā samazināt zaudējumu risku, sākot sadarbību ar jauniem partneriem

Kā pasargāties no riska?

Ja uzņēmums apdrošina rēķina summu ar individuālu apdrošināšanu, šādas apdrošināšanas cena parasti ir 0,5 procenti no apdrošināmās summas. Tas nozīmē, ka uzņēmums maksā 100 eiro par apdrošināšanu un tā atlikušie ienākumi ir 19 900 eiro. Ja pircējs kļūst maksātnespējīgs, apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina 90 procentus no summas, tātad - 18 000 eiro. Līdz ar to uzņēmumam rodas zaudējumi 1900 eiro apmērā. Taču naudu tas saņem tikai pēc maksātnespējas perioda, kas nozīmē, ka jāgaida visu atlikšanas periodu - 60 dienas, turklāt pēc tam var nākties vēl trīs mēnešus, līdz apdrošināšanas kompānija izmaksās atlīdzību.