Vai publiski jāstāsta par vakcīnu skeptiķiem, kuri nomiruši no Covid-19?

Izdevumā “The Conversation” psihologs Niks Čeiters raksta tā: “Ja cilvēka mirstība būtu atkarīga tikai no "izmaksu" un ieguvumu salīdzināšanas, tad mūsu morālā dzīve būtu viena vienīga grāmatvedība. No pozitīvās puses – ja vakcīnas glābj dzīvības, tad jebkuram brīdinošam stāstam, lai pārliecinātu nepārliecinātos, būtu jābūt vērtīgam, vai ne? No negatīvās puses – iespējams, šie brīdinošie stāsti ne vienmēr strādā. Turklāt jāpadomā par cilvēka ģimeni, kuri varbūt tiešām uzskata, ka mirušais bija pats savas muļķības upuris.”