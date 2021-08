Lūk, kāpēc rokas jāmazgā 20 sekundes

Zinātnieki atklāja, ka ir vajadzīgas aptuveni 20 sekundes, lai no rokām aizvāktu vīrusus un baktērijas. Šis atklājums sakrīt ar veselības ekspertu iepriekš ieteikto roku mazgāšanas laiku.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Physics of Fluids” , zinātnieki radīja vienkāršu matemātisko modeli, lai simulētu daļiņu (vīrusu vai baktēriju daļiņu) kustības roku mazgāšanas laikā. Radītajā modelī rokas pārstāv divas virsmas, kas kustas viena gar otru. Starp šīm virsmām ir plāns šķidruma slānis.

Modelis parādīja, kā daļiņas ir piesaistītas virsmai, kā arī to, cik daudz enerģijas nepieciešams, lai tās no virsmas nokļūtu ūdenī. Ātrākas roku kustības radīja spēcīgāku šķidruma plūsmu, liekot daļiņām vieglāk no virsmas nonākt ūdenī.