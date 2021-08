Tuvojas karnevāls uz sup dēļiem "Supiāde 2021"

Piektdien, 20. augustā, plkst. 19:00 festivāls tiks atklāts ar neaizmirstami krāšņu tradīciju – karnevālu “GAISMAS BRUŅINIEKU BRAUCIENS”, kura noslēgumā būs iespējams vērot ekskluzīvu grupas “Carnival Youth” koncerti no saviem SUP dēļiem.

Dalība pasākumā un koncerts ir bez maksas, vēl jo vairāk - karnevāla dalībniekiem īpaša 50 % atlaide SUP dēļiem no SUPfit.lv nomas. Protams, ir iespējams piedalīties arī ar personīgo SUP inventāru, kā arī netiks diskriminēti cita veida ūdens transporti.