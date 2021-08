Krievu atbilde "Aldi" un "Lidl" jeb kā Sibīrijas biznesmeņi būvē jaunu veikalu impēriju Eiropā

Šnaideri nāk no Krievijas pilsētas Krasnojarskas, kur viņi sāka savu pirmo biznesu. “Neraugoties uz to, ka pēc izcelsmes vācieši, viņi dzīvo Krievijā. Ļoti pieticīgi – jahtu un villu viņiem nekad nav bijis,” stāsta Šnaideru paziņa – biznesmenis no Krasnojarskas.