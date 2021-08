Praktiski padomi Sarunu festivāla LAMPA apmeklētājiem

20. un 21. augustā visi ceļi vedīs uz Cēsīm! Ja dodat priekšroku sabiedriskajam transportam – starppilsētu autobusam vai vilcienam, aicinām iegādāties biļeti savlaicīgi. Līdz ar ierastajiem vilciena reisiem maršrutā Rīga–Cēsis–Rīga AS “Pasažieru vilciens” nodrošinās arī papildreisus: 20. augustā vilcienam, kas no Rīgas izbrauks plkst.10.46 (maršruts Rīga–Valka), tiks pievienoti 3 papildu vagoni; naktī no 20. uz 21. augustu vilciens no Cēsīm izbrauks plkst. 23.40 un Rīgā pienāks plkst. 01.31; 21. augustā vilciens no Rīgas izbrauks plkst. 08.59 un Cēsīs pienāks plkst. 10.50; naktī no 21. uz 22. augustu vilciens no Cēsīm izbrauks plkst. 00.28 un Rīgā pienāks plkst. 02.15.