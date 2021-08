Igaunijas valdošā koalīcija prezidenta amatam virza Nacionālā muzeja direktoru Alaru Karisu

Kariss pirmdien tiksies ar opozīcijā esošo Sociāldemokrātiskās partijas un partijas "Tēvzeme" frakcijām. Ja kaut viena no šīm frakcijām balsos par Karisu, viņa ievēlēšana par prezidentu būs nodrošināta.

63 gadus vecais Kariss ir absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, pēc specialitātes biologs. No 2003. līdz 2007.gadam bijis Dabaszinātņu universitātes rektors, no 2007. līdz 2012.gadam - Tartu Universitātes rektors, no 2013. līdz 2018.gadam - Igaunijas valsts kontrolieris. Kopš 2018.gada ir Igaunijas Nacionālā muzeja direktors.