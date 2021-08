Redzamās un neredzamās sekas vardarbībai pret bērniem

Jautāts, kāda veida vardarbība atstāj paliekošākās sekas bērna psihē, Bezborodovs bilst, ka to nevar viennozīmīgi pateikt. "Tas ir saistīts ar smadzeņu attīstības kritiskajiem periodiem," uzsver psihiatrs. Piedzīvota vardarbība dažādos vecuma posmos var atšķirīgi ietekmēt tālāko bērna attīstību. Tajā pašā laikā viņš norāda, ka ir veikti dažādi pētījumi, kuros pierādīts, ka pasīvā vardarbība (piemēram, atstāšana novārtā vai redzējis vardarbību ģimenē agrīnā vecumā u.tml.), iespējams, atstāj negatīvākas sekas bērna psihiskās veselības attīstībā nekā aktīvā vardarbība (tieša, pret bērnu vērsta vardarbība, piemēram, emocionāla, fiziska vai seksuāla).

TVNET jau rakstīja, ka visbiežāk Latvijā bērni ar vardarbību sastopas ģimenē un skolā. Ņemot vērā statistiku, ir jādomā, kurā vidē piedzīvotā vardarbība rada negatīvākas sekas bērna psihiskajā un fiziskajā veselībā. Bezborodovs atklāj, ka arī uz šo jautājumu nav vienas konkrētas atbildes, jo arī šajā gadījumā jālūkojas no bērna vecuma perspektīvas. "Jaunākā vecumā ir svarīgi iemācīties izveidot emocionālās saiknes ar primārajiem aizgādņiem un par vienaudžiem tik daudz netiek domāts," norāda psihiatrs.

Turpretī pieaugot bērnam ir ļoti svarīgi atdalīties no ģimenes un atrast savu sociālo grupu, kurai piederēt un kurā iekļauties, jo tas ir veids, kā cilvēki pamatā veido savu identitāti. Līdz ar to šajā vecumā ir ļoti svarīgi, kas notiek šajā grupā. "Tādējādi pusaudžu gados piedzīvots mobings vai atstumšana palielina risku pieaugot sastapties ar dažādiem traucējumiem," izsakās psihiatrs.

Labklājības ministrijas mājaslapā publicētajā pētījumā, kas veikts sadarbībā ar vairākām organizācijām, ar bērna atstāšanu novārtā saistīts iespējams noziedzības risks pusaudžu gados. Proti, bērni, kuri nav tikuši novērtēti ģimenē, var mēģināt gūt šādu novērtējumu no vienaudžiem pat caur sodāmu rīcību. Tāpat pētījumā uzskaitīti vairāki riska faktori, kas var izraisīt vardarbību ģimenē, tostarp bezdarbs vai zemi ienākumi, kāds no vecākiem atrodas cietumā, kādam no ģimenes locekļiem ir kāda atkarība, savstarpējā atbalsta trūkums u.c.