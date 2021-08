Nauda runā ⟩ Virknē valstu ir sliktāk nekā Latvijā, taču mēs sēžam uz vakcīnu čupas

Tuvojas jaunais mācību gads, un pašlaik ir skaidrs - mācības skolās sāksies klātienē, taču nav garantijas, ka tā tas būs visu mācību gadu. Atšķirībā no pagājušā mācību gada tas, vai mācībām notikt klātienē vai attālināti, būs lielā mērā atkarīgs no pašām skolām. Vairāk par to TVNET un ReTV raidījumā "Nauda runā" diskutēja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP) un veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).