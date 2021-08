Aizmirstais varonis: kādēļ viens no Covid-19 vakcīnu metodes autoriem nesaņem ne centa

“Forbes” veica pētījumu vairāku mēnešu ilgumā, lai noskaidrotu, ka vislielākais ieguldījums mRNS molekulas “transportēšanas” metodes ar lipīdiem izstrādē bija maz zināmam, 57 gadus vecam kanādiešu zinātniekam Maklahlenam. Būdams zinātniskais direktors nelielās farmācijas kompānijās “Protiva Biotherapeutics” un “Tekmira Pharmaceuticals”, Maklahlens vadīja komandu, kas izstrādāja mRNS molekulu pārnešanas tehnoloģiju. Tomēr šodien faktiski neviena no farmācijas kompānijām atklāti nerunā par šo revolucionāro atklājumu. Turklāt – Maklahlens no šīs tehnoloģijas izstrādes nav nopelnījis ne centa.

“Negribēju pavadīt visu dzīvi, meklējot taisnību, bet man jau nav, kur likties. No rīta internetā ziņās lielākā daļa ir par vakcīnām. Tās ir visur. Nav nekādu šaubu, ka šajās vakcīnās tiek izmantota mūsu radītā tehnoloģija,” saka Īens Maklahlens.

“Moderna”, “Pfizer/BioNTech” grasās pārdot vakcīnas par 45 miljardiem dolāru. Maklahlenam no šīs summas pienākas precīzi nekas. Citi vakcīnu ražotāji, piemēram, “Gritstone Oncology”, nesen noslēdza vienošanos ar “Protiva” un “Tekmira”, ka par Maklahlena tehnoloģiju izmantošanu maksā no 5% līdz 15% no pārdošanas rezultātiem.