VIDEO ⟩ ReTV: Ilūkstes klostera ēkā atrodas maisi ar cilvēku mirstīgajām atliekām

Pirms kāda laika pašvaldības dome pieņēma darbā arheologu amatieri, kurš sāka veikt izrakumus, lai atsegtu sagrautās Ilūkstes baznīcas ēkas pamatus. Vēlāk process apstājās, bet mirstīgās atliekas tika saliktas maisos un atstātas klostera ēkā. Likums paredz – tiklīdz tiek atrastas cilvēku mirstīgās atliekas, par to ir jāziņo, taču Ilūkstes novada dome to neizdarīja. Līdz ar to, iespējams, 17.-18. gadsimta laika cilvēku kauli joprojām ir neapbedīti.