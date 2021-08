Laimes hormons - kā to pamodināt?

Manus kā fitnesa instruktora novērojumus apstiprina arī veiktais pētījums* par Latvijas iedzīvotāju atpūtas paradumiem. Saskaņā ar pētījuma datiem 51% Latvijas iedzīvotāju dienā atpūtai velta mazāk par divām stundām, 13% no tiem atpūšas mazāk par vienu stundu. Vēl 36% respondenti norādījuši, ka atpūtai velta 2 līdz 4 stundas, bet 13% – vairāk par 4 stundām. Jāsaprot, ka atpūta ir absolūts priekšnosacījums labai mentālai un fiziskai veselībai – tieši tāpat kā miegs, darbs un mācības.

Kā fiziskās sagatavotības speciālistu mani satrauc pētījuma dati, ka fiziskas aktivitātes par ļoti labu atpūtas veidu uzskata tikai 35% jeb nedaudz vairāk nekā trešdaļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Labā ziņa, ka šāda viedokļa paudēju jeb 37% visvairāk ir vecuma grupā no 18 – 29. Tiesa, tas disonē ar sabiedrībā pieņemto uzskatu par jauniešiem kā sabiedrības pasīvāko grupu. Mums jāsaprot, ka emocionālo labsajūtu un mieru ir iespējams sasniegt vienīgi ar aktīvās un pasīvās atpūtas mijiedarbību. Galu galā aktīvā atpūta nav tikai rosīšanās sporta zālē, tā var būt arī pastaiga pa mežu vai parku, vai ikrīta latiņas (plankinga) vingrinājums pirms jaunās darbadienas.

Aktīvajai atpūtai dienā ir pietiekami veltīt 40 minūtes jeb 8% no nomoda atpūtas laika diennaktī.

Runājot par pilnvērtīgu atpūtu kā emocionālās labsajūtas radītāju, būtiski uzsvērt dažādu darbību un atpūtas veidu mijiedarbības un līdzsvara nozīmi. Aicinu neaprobežoties ar vienu atpūtas veidu, bet paņemt nedaudz no visa – sportot, palasīt grāmatu un paklausīties mūziku, apmeklēt pasākumus un socializēties ar līdzcilvēkiem, noskatīties jaunāko filmu vai doties izbraucienā ar automašīnu. Galu galā pozitīvas emocijas spēj radīt arī notikumu prognozēšana vai minēšana, jo nodrošina pozitīvu gaidu atmosfēru, kas ir viena no atslēgām pasākumu virknē laimes hormona atbrīvošanā. Šo tēzi apstiprina arī pētījums. Proti, 72% Latvijas iedzīvotāju vienlīdz abās dzimumu grupās vēlētos, piemēram, ‘uzlauzt seifu’, piedaloties izklaidējoša brīvdabas pasākuma ar seifa koda minēšanu un iespēju laimēt tūkstoš eiro. Izziņas un minēšanas dziņas, kas spēj radīt pozitīvas gaidas, mūs pavada no sirmas senatnes un tās ir jāprot izmantot arī mūsdienās.