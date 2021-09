Pirmais septembris ir klāt. Vai pēc vasaras bērnu nosvēri?

Publikācijas presē par šī rīkojuma īstenošanu dzīvē ir cildinošas: “Pateicoties Tautas vadoņa Dr.K.Ulmaņa ierosinājumam, atpūtā pie lauku iedzīvotājiem šovasar tika novietoti vairāki tūkstoši pilsētnieku bērnu, no kuriem lielai daļai lauku dzīve līdz šim bija gluži sveša un neiedomājama.“ Vai citviet: ”Bērni atgriežas veselīgi, saulē iedeguši, spirgti un priecīgi par jauki pavadīto vasaru.” Atbilstoši pacilātā garā ir lielākā daļa no atsauksmēm, nedaudz reālistiskāk šo pilsētnieku dzīvošanu laukos apraksta Rīgas bērnunama Patversmes ielā nr.23 pārzinis Emīls Resnais: “Pirmās vēstules iestādē sāka pienākt no ganiem. Bērni paši bija rakstījuši un nevarēja vien nopriecāties par jauko lauku dzīvi, zemeņu bagātību visos kalniņos un mežos. Saimnieki esot labi, dodot labi ēst un daudz piena dzert. Par visiem ganiem atsauksmes vislabākās. Gani ar saimniekiem labi sadraudzējušies. Pilnīgi izzudusi bijusī saimnieku neuzticība pret patversmju bērniem. Saimnieki un gani man jau pateica, ka esot norunājuši nākošā vasarā atkal kopā dzīvot. Vienam ganiņam — Midrītim uzsmaidījusi pat liela laime, jo saimnieks, 2 māju īpašnieks, kuram bērnu nav, Midrīti adoptēja. Par vienu ganu — Siliņu man še gribētos aizrādīt. Šim zēnam, ganu gaitās ejot, bijusi apkopšana visai trūcīga: zēns pārnāca nemazgājies, ārkārtīgi netīrām drēbēm un veļu. Zēns pats stāstīja, ka par visu ganu laiku bijis tik vienu reizi pirtī. Audzēknis Siliņš bija nodots ganos pie Kronberga Grenču pagasta “Vecvagaros”," (pēc “Latvijas Vēstneša”, 07.12.1995. Nr.190).