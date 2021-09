Planšetdatoru evolūcija - no izklaides par darba rīku

Šo filozofiju iemieso Huawei nesen prezentētais planšetdators MatePad 11, kas pat veikalā tiek piedāvāts komplektā ar nepieciešamajiem palīglīdzekļiem. To redzamākā daļa ir magnētiskie vāciņi ar pilnizmēra fizisku tastatūru – lielām, rakstīšanai parocīgām pogām, kas ir ne mazāk ērtas kā datora klaviatūrā. Izmantojot šādu tastatūru, rakstīšanas ātrums ievērojami paātrinās, tādēļ planšete kļūst piemērota ne vien atbildēšanai uz teksta ziņojumiem, bet kaut diplomdarba rakstīšanai. Vēl viens svarīgs elements ir otrās paaudzes M-Pencil digitālais irbulis, kas atpazīst 4096 pieskāriena stipruma līmeņus. Līdz ar to rakstīšana un zīmēšana uz ekrāna ļoti atgādina darbošanos ar zīmuli, pildspalvu, flomāsteru vai citu paša izvēlēto rakstāmpiederumu. Var piespiest stiprāk un iegūt treknākas līnijas, var tikko pieskarties ekrānam un vilkt teju saskatāmas, mata biezuma švīkas.

Vēl viens svarīgs solis planšetdatoru evolūcijā un to līdzībā ar personālajiem datoriem ir vairāku ekrānu režīms. Šodien daudzi to jau ir aizmirsuši, taču pirmajās planšetēs varēja vienlaikus darboties tikai ar vienu programmu. Lai tiktu pie citas, aktīvais logs bija jāaizver un jāatver nākamā lietotnes. MatePad 11 arsenālā ir Multi-Window režīms, kas ļauj vienā darbvirsmā vienlaikus atvērt četrus logus un katrā darīt kaut ko citu. Proti, vienā logā var rakstīt e-pastu, citā turpināt piedalīties videokonferencē, un vēl kādā pameklēt nepieciešamo informāciju tīmeklī vai ierīces datu mapēs.

Planšete var arī kļūt par daļu no lielākas darbarīku kopas, tādējādi vēl vairāk paaugstinot produktivitāti. Multi-screen Collaboration piedāvā veselus trīs režīmus, kas ļauj bez vadiem savienot MatePad 11 ar viedtelefonu, datoru vai kādu citu ekrānu. Līdz ar to informāciju var pārcelt no vienas ierīces uz citu tikpat ērti, kā pārkopēt no vienas mapes otrā turpat ierīces atmiņā, vai arī vairākas vienlaikus iesaistīt viena uzdevuma paveikšanā.