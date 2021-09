Eiropas lielākās bankas ik gadu "nodokļu paradīzēs" uzglabā vismaz €20 miljardus

“Varam secināt, ka lielākā daļa nodokļu ieņēmumu ar minimālo “globālo nodokli” nāktu no Lielbritānijas bankām,” norāda pētījuma autori.

Tāpat norādīts, ka nodokļu sistēmas visā pasaulē pēdējo gadu laikā arvien vairāk atpaliek no ieņēmumiem, ko gūst lielie, daudznacionālie uzņēmumi. Nodokļu politikas organizācija “Tax Justice Network” norāda, ka daudznacionālie uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli, valstīm ik gadu radot zaudējumus vismaz 420 miljardu eiro apmērā.

“Lai gan bankas vidēji 14% no savas peļņas ieskaita ofšoros nodokļu paradīzēs, tajās nodarbināto banku darbinieku īpatsvars ir tikai 4%,” teikts pētījumā.

Līdz ar to politikas veidotājiem un ekspertiem nācies vilties, jo pēdējo septiņu gadu laikā tā arī nav izdevies mainīt nodokļu paradīzēs deklarēto peļņas procentu apjomu. Iepriekš tika cerēts, ka 2014. gadā ieviestā pārskatu sniegšana par katru valsti piespiedīs bankas mazāk paļauties uz nodokļu paradīzēm.

HSBC gandrīz 60% no savas kopējās peļņas gūst tieši Honkongā, kur nodokļu likme ir 11%. Tas ir pārsteidzoši, ņemot vērā, ka darbinieku īpatsvars Honkongā (15% no bankas darbinieku kopējā skaita) ir ievērojami zemāks par reģistrēto peļņu.

Tikmēr Ķīnā ir vidēji 13% no HSBC darbinieku kopskaita, bet tikai 6% no kopējās peļņas, savukārt Indijā ir 19% darbinieku un 5% no peļņas.