Bērns jāaudzina kā cirkā – baro labās lietas, sliktās ignorē!

Lai gan visi bija vienisprātis par to, ka jaunais tētis mūsdienās ir mainījies – viņš ir mobils, aktīvs, turklāt vairs nav tikai palīgs mammai –, vairāki tēti neslēpa, ka vīrietim atklāt savas emocijas, sarunāties ir gaužām grūti pārmantotās pieredzes dēļ. “Kādreiz nebija pieņemts iz-runāt lietas, un mēs esam savu vecāku bērni. Tagad ar katru paaudzi mēs attīrāmies no tā, bet neizrunāšana ir mantota, un ir vajadzīgs laiks, lai tiktu ārā no tā burbuļa,” pauda tētis un mū-ziķis, dzejnieks Guntars Račs. Savukārt tētis un raidījumu vadītājs Ansis Klintsons ir pārlie-cināts, ka attiecības ar bērniem un ģimenē vispār lielā mērā ietekmē tas, kādas tētim ir attie-cības pašam ar sevi: “Ja es pats jūtos slikti, visu laiku “cepos” par kaut ko, tad ir tikai loģiski, ka tas viss atspoguļosies attiecībās ar tuvajiem cilvēkiem, tostarp man ar savu tēvu un man ar saviem bērniem.”