To, cik stipra saikne tēvam būs ar bērnu, ļoti lielā mērā nosaka tas, ko tētis būs devis savam bērnam mazotnē. Un runa nav par dārgām mantām, našķiem, kādām izklaidēm u.tml. lietām, bet gan par emocionālo audzināšanu, tēva rūpēm par savu bērnu, savu ģimeni. Izklausās vienkārši, tomēr, kad bērns pieaug, attiecības ar tēti mēdz pārtrūkt vai kļūt pavisam vēsas. Kāpēc tā mēdz notikt, gaidot Tēva dienu, skaidro profesors Māris Taube.

Skaidrs ir viens - tēva un bērna attiecību veidošana ir pieaugušā pārziņā, tāpēc nav pat jēgas meklēt vainu bērnā. Kā saka psihiatrs, profesors Māris Taube, mums nevajag neko izdomāt, kā pareizi audzināt bērnus, tēlot kaut ko u.tml.: "Vajag būt normālam paraugam savam bērnam, jo viņš to visu mācās no mums. Normāls nozīmē vienkārši būt emocionālam, atsaukties bērna vajadzībai, piemēram, parunāties, kā arī rūpēties par savu ģimeni." Tāpat profesors iesaka tētim ar bērnu atrast tādu kopīgu vaļasprieku, kas aizrauj gan vienu, gan otru. Tāpat ir vērts ieviest Par tādu var kļūt, piemēram, arī Tēva dienas kopīga atzīmēšana. Šogad epidemioloģiskās situācijas dēļ to var skaisti pavadīt, piemēram, dodoties pastaigā, izbraucienā ar velosipēdiem.