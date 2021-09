Lietuva sper vēl vienu soli Astravjecas AES boikota virzienā

Lietuvas enerģētikas nozares regulators pirmdien apstiprinājis vienpusēju Lietuvas plānu, kas paredz no trešdienas samazināt maksimālo šķērsgriezuma caurlaidības spēju elektropārvades līnijām no Baltkrievijas uz Lietuvu, tādējādi sperot vēl vienu soli, kura mērķis ir neļaut Baltijas valstu tirgū nonākt elektronenerģijai no Baltkrievijā uzceltās Astravjecas atomelektrostacijas (AES).