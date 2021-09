Daļā Mežaparka plāno palielināt apbūves augstumu

Lokālplānojuma risinājumu pamatā ir iecere, kas paredz teritorijas vidus daļā, sākot no izbūvētās Ķelnes ielas, pakāpeniski paaugstināt plānotās apbūves stāvu skaitu no trīs stāviem uz četriem stāviem, bet teritorijas dienvidu daļā paredzot arī piecu un sešu stāvu apbūvi.

Transporta organizācijas risinājumi paredz galveno piekļuvi lokālplānojuma teritorijas ziemeļu daļai ar izbūvēto pieslēgumu pie Kokneses prospekta, pakārtota piekļuve ir nodrošināta arī no Klaipēdas ielas. Galvenā piekļuve lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļai plānota no Gustava Zemgala gatves, un pēdējā attīstības kārtā arī no Ķīšezera ielas.