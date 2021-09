"Luminor" prognozē IKP pieaugumu Latvijā

Savukārt 2022.gadā "Luminor" IKP prognoze no 7% martā samazināta līdz 5,3% pašreiz, bet 2023.gadā banka prognozē IKP kāpumu 4,4% apmērā.

Tikmēr Igaunijā IKP "Luminor" ieskatā šogad kāps visstraujāk, bet Lietuvā izaugsmes temps šajā gadā varētu būt vislēnākais no visām Baltijas valstīm.

Tāpat viņš skaidroja, ka patēriņa kritumam ir bijusi lielākā ietekme uz ekonomiku pandēmijas laikā un tas varētu samazināties arī šā gada pēdējā ceturksnī, sagaidot nākamo Covid-19 vilni. Vienlaikus Strautiņš uzsvēra, ka tas agri vai vēlu atgūsies un pašlaik to mākslīgi stimulēt nav nepieciešams.

Strautiņš atzīmēja, ka šā gada notikumi liecina, ka ilgi snaudušais mājokļu tirgus sāk aktivizēties. Piemēram, laikā no janvāra līdz augustam par 15-20% pieaugušas sērijveida dzīvokļu cenas vairākās Pierīgas pilsētās - Salaspilī, Ogrē, Jūrmalā un Jelgavā.

Komentējot Latvijas darba tirgu, "Luminor" ekonomists atzina, ka tas ir uztverts kā attīstības risks, ka ierobežotā darbaspēka pieejamība var būtiski bremzēt attīstību. Šāds risks pastāv, bet to nevajag pārspīlēt, pauda eksperts.

Viņš uzsvēra, ka Latvijā joprojām ir liels iekšējās migrācijas potenciāls. Ir grūti precīzi izmērīt cilvēku skaitu, kas būtu gatavi uz šejieni pārcelties no ārzemēm, taču to varot raksturot kā no praktiskā viedokļa neierobežotu - šādu cilvēku ir vairāk, nekā Latvijas ekonomikai būs vajadzīgs pat visoptimistiskākajā izaugsmes scenārijā.