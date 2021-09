Atsevišķos vilcienos pasažieri ar Covid-19 sertifikātu drīkstēs nelietot mutes aizsegu

Šo reisu speciālajos vagonos pasažieri un konduktori-kontrolieri varēs nelietot mutes un deguna aizsegus, kā arī tajos nebūs jāievēro noteiktais pasažieru skaita ierobežojums, kas citos vagonos ir 85% no ietilpības.

Izmaiņas stāsies spēkā no šodienas. "Izmēģinājuma kārtā mēs organizēsim šos reisus līdz septembra beigām, kad izvērtēsim to lietderību un pieņemsim lēmumu par to tālāku organizēšanu," skaidroja "Pasažieru vilciena" pārstāvis.