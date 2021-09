Kas jāzina, pirms tiek veikta logu nomaiņa?

www.freepik.com

Plastmasas logiem par labu runā to zemākā cena, kā arī plašā pieejamība, kas ļauj pie jauniem logiem tikt ātrāk un vienkāršāk. No otras puses, to izskats nav tik pievilcīgs, un plastmasas logu ražošana nodara visai lielu kaitējumu videi.

Jo zemāks siltumcaurlaidības koeficients, jo labāk

Logiem (gan rāmim, gan stiklojumam) tiek norādīts UW jeb siltumcaurlaidības koeficients. Mazāks koeficients nozīmē, ka logs izceļas ar labāku siltumnoturību, līdz ar to gada aukstajos mēnešos apkures rēķins būs zemāks – tieši logi ir tā mājas daļa, pa kuru parasti notiek vieni no lielākajiem siltuma zudumiem. Koeficients tiek noteikts atsevišķi gan rāmim, gan stiklam.

Izvēlēties lētākos logus (un montāžas pakalpojumus) nevajadzētu

www.freepik.com

Logu nomaiņa nav lēts prieks – visai ievērojama summa jāmaksā gan par pašiem logiem un to izgatavošanu, gan logu montāžu. Lai šos izdevumus samazinātu, cilvēki mēdz izvēlēties lētāko piedāvājumu, taču, kā zināms, skopais maksā divreiz.

Pirmkārt, nekvalitatīvi logi un pavirša to montāža nozīmē sliktu siltumnoturību. Otrkārt, arī to izskats nebūs no pievilcīgākajiem. Treškārt, logi pavisam noteikti nav tā mājas sastāvdaļa, ko mainām ik pēc pāris gadiem, tāpēc labāk vienreiz samaksāt nedaudz vairāk, lai izbaudītu kvalitatīvu logu priekšrocības vēl daudzus jo daudzus gadus.

Pievērs uzmanību loga funkcijām

www.freepik.com

Šobrīd logi pieejami teju neierobežotās variācijās – sākot ar pavisam vienkāršiem risinājumiem, kuros logu nav iespējams atvērt, un beidzot ar logiem, kuriem iebūvēti gan vairāki vēdināšanas režīmi, gan pretzagļu furnitūra. Pirms logu meklēšanas rūpīgi apsver, kādas funkcijas Tev nepieciešamas.

Viens no biežākajiem logu nomaiņas iemesliem ir mērķis samazināt apkures izmaksas. Vai arī Tev šis temats ir aktuāls? Tad ienāc Ondo blogā, kur pavisam nesen publicēts raksts Kā rīkoties, lai apkures rēķini būtu mazāki? Droši vien būsi pārsteigts, cik daudz risinājumu vari īstenot arī Tu!