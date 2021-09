Bieza lietus meža un noslēpumu ieskauta, Tikala ir viena no lielākajām maiju civilizācijas senvietām. Eksotiskā metropole ar iespaidīgām celtnēm savulaik bija reģiona varenības simbols, tādēļ mūsdienās pētniekiem šeit izdodas uziet dažādus unikālus vēsturiskos artefaktus un atklāt pārsteidzošus jaunumus par seno pilsētu.

12 km2 plašā Tikala Gvatemalas džungļos bija varenās maiju karalistes galvaspilsēta - līdere politiskā, ekonomiskā un militārā ziņā. Savu ietekmes virsotni tā sasniedza no 200. līdz 900. gadam, tomēr pēcāk salīdzinoši ātri iznīka, atstājot vien pamestas būves kā apliecinājumu agrākajai varenībai.

Pētnieki izvirzījuši dažādus minējumus un teorijas par to, kas notika ar tolaik ievērojamo reģionu, taču tā arī nav izdevies nonākt pie vienprātīgas versijas.

Maiju impērijas izaugsmes laikā senpilsēta bija ļoti nozīmīga un ietekmīga vieta, kas kontrolēja plašus teritorijas apgabalus. Civilizācija šo vietu apdzīvoja aptuveni no 700. gada p.m.ē. līdz mūsu ēras 10. gadsimta beigām.

Pilsētas attīstību ļoti ietekmēja arī tās iedzīvotāji – maiji. Tā bija attīstīta civilizācija, kas pārzināja inženierzinātni, matemātiku un astronomiju pat labāk nekā Eiropas iedzīvotāji. Viens no zināmākajiem maiju sasniegumiem ir viņu veidotā īpašā laika mērīšanas sistēma, ko mūsdienās pazīstam kā maiju kalendāru.

Vēsturnieki uzskata, ka pārapdzīvotība un no tā izrietošā mežu izciršana noveda pie ražas izzušanas, un cilvēki vēlējās pamest reģionu, nevis badoties. Tādējādi līdz 900. gadam Tikala, tāpat kā liela daļa maiju impērijas, piedzīvoja strauju lejupslīdi. Turklāt pētnieki uzskata, ka aptuveni tajā laikā reģions kļuva par sausuma un slimību uzliesmojumu epicentru.

Teritorijā bija arī dažādi citi laukumi, kur senie sportisti nodarbojās ar dažādām aktivitātēm. Proti, viens no pārbaudījumiem bija bumbas noturēšana gaisā, neizmantojot rokas. Nav skaidrs, kā un vai tika skaitīti punkti, bet mērķis bija uzvarēt. Lēš, ka komandas līderim sods par zaudējumu bija nāve. Toties citi vēstures eksperti uzskata, ka nāve uzvarētājiem bija pagodinājums.

No šo augstceltņu virsotnēm varēja vērot citu majestātisku tempļu jumtus, tur pavērās lielisks skats uz lietus mežu greznību un katram bija iespēja pārliecināties par šīs slēptās civilizācijas īpašo atrašanās vietu.

Viens no galvenajiem veiktajiem atklājumiem – atrasta līdz šim nepamanīta piramīda, kas bija paslēpusies netālu no pilsētas centra. Līdz šim to uzskatīja par vienkārši dabisku pakalnu.