Korfu vilinājums: 13 iemesli apmeklēt šo krāšņo Grieķijas salu

Korfu – tās ir vēstures liecības

Ahileja pils ir viena no Korfu salas ievērojamākām kultūrvēsturiskajām apskates vietām, izcils neoklasicisma arhitektūras paraugs. 19. gadsimta beigās pils kalpoja kā Austroungārijas ķeizarienes Elizabetes (Sisī) vasaras rezidence. Grieķu mītiskā varoņa Ahilleja vārdā to nosauca pati ķeizariene, un viena no pils dārza skaistākajām skulptūrām ir mirstošā Ahilleja tēls, kurš pūlas izvilkt bultu no sava papēža.