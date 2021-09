LPUF: Pārtikas preču cenu kāpums turpināsies

Kā norādīja federācijā, situācija pārtikas nozarē ir satraucoša, jo pieaugums ir novērojams visās izdevumu pozīcijās, līdz ar to pārtikas cenu kāpuma turpinājums ir neizbēgams. Kopumā cenu kāpums notiks pakāpeniski un dažādās produktu grupās būs atšķirīgs, ko ietekmē vairāki faktori, prognozēja LPUF.

Tāpat Šure minēja, ka ir ražotāji, kas ir noslēguši piegādes līgumus ar izejvielu piegādātājiem, taču tie nespēj ražotājiem ne garantēt, ne pildīt līgumsaistības, jo izaicinājums šobrīd ir ne tikai izejvielu cenas, bet arī izejvielu deficīts, kas, atkopjoties no pandēmijas, rada strauju pieprasījuma pieaugumu visā pasaulē.

Cita starpā gāzes un elektroenerģijas cenu pieaugums ir viens no augstākajiem pēdējo gadu laikā, radot nospiedošu un īsā laikā strauji pieaugušu izmaksu slogu, jo energoresursi ir viena no ražošanā lielākajām izmaksu komponentēm. To visu vēl vairāk saasina transportēšanas traucējumi saistībā ar ierobežojumiem visā pasaulē pandēmijas dēļ.