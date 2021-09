"Perfektās vētras upuri" jeb iemesli degvielas trūkuma panikai Lielbritānijā

Kur ir palikuši cilvēki?

Biznesa pārstāvji, britu mediji un analītiķi ir vienisprātis, ka Lielbritānija “ir kļuvusi par ideālās vētras upuri” - Covid pandēmija saasināja breksita sekas. Cilvēki no mazāk turīgākām Eiropas Savienības valstīm, kas iepriekš strādāja Lielbritānijas veikalos, bāros un kravas mašīnās, nu pandēmijas laikā atgriezušies savās dzimtenēs un vismaz pagaidām nesteidz atpakaļ. Kāds jau ir atradis darbu mājās, kāds – citā valstī, bet vēl kāds gaida, kad tiks atcelti ar Covid saistītie ierobežojumi.

Tajā pašā laikā jauniem migrantiem no Eiropas ierašanās ir sarežģīta. Neraugoties uz to, ka Lielbritānijas migrācijas sistēma paredz vienkāršotu mehānismu iekārtoties darbā “deficīta profesiju pārstāvjiem”, eiropieši no Rumānijas, Bulgārijas, Lietuvas, Latvijas un Polijas nesteidz izmantot šo iespēju, jo tāpat ir nepieciešama virkne dokumentu, ko kārtot. Savukārt braukt strādāt uz Nīderlandi vai Vāciju ir daudz vienkāršāk, jo tās ir Eiropas Savienības dalībvalstis.