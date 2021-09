Kafejnīcas "Lūša miltu darbnīca" īpašnieks pārsūdz VID lēmumu

Vienlaikus uzņēmums šādu VID lēmumu uzskata to par nepamatotu, prettiesisku un atceļamu, tādēļ to pārsūdzējis.

Uzņēmuma ieskatā "KL Retail" bija tiesības pieteikties dīkstāves pabalsta piešķiršanai, jo konkrētās tiesību normas, kas minētas attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, ņemot vērā to gramatisko konstrukciju, neparedzēja kopējo saimniecisko ieņēmumu samazinājumu, kā arī neparedzēja nekādas ne tiešas, ne arī netiešas norādes par to, ka ieņēmumu samazinājums nebūtu attiecināms arī uz konkrētu struktūrvienību saimniecisko ieņēmumu samazinājumu.

Papildus iesniegumā norādīts konkrētās uzņēmuma struktūrvienības 2019.gada vidējais apgrozījums, kas bija 7478 eiro. Savukārt vidējais apgrozījums struktūrvienībā par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 1.martam bija 7393 eiro, bet 2020.gada sākumā tas bija 0 eiro.

Savukārt VID pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka dīkstāves pabalstam bija tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba devēji un krīzes skartie nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā, aprīlī, maijā vai jūnijā, salīdzinot ar 2019.gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.martam, samazinājušies par 30%.